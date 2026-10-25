KPSS Ortaöğretim SORULARI ve CEVAP ANAHTARI (osym.gov.tr) 2026 KPSS Lise sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, nereden bakılır?

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2026- Kpss Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü tamamlandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavın ardından adaylar, işaretledikleri cevapları kontrol etmek ve tahmini netlerini hesaplamak için KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Gözler şimdi ÖSYM tarafından yapılacak soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi.

2026 KPSS LİSE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanması bekleniyor. 25 Ekim 2026 saat 13.00 itibarıyla ÖSYM tarafından yayımlanma saatine ilişkin kesin bir açıklama bulunmuyor.

ÖSYM'nin önceki sınav uygulamalarında temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir bölümü kamuoyunun erişimine açılırken, sınava katılan adaylar soruların tamamını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belirli süreyle görüntüleyebiliyor.

2026 KPSS LİSE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarının 25 Ekim 2026 Pazar günü, sınavın ardından erişime açılması bekleniyor. Ancak ÖSYM tarafından kesin saat açıklanmadığı için adayların kurumun resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Önceki KPSS Ortaöğretim uygulamasında temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınav günü yayımlanmış olması nedeniyle, 2026 oturumunda da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı yayımlandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilecek.

Adaylar, soru kitapçığının tamamına erişim sağlanması halinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak sorularını görüntüleyebilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Sınav için adaylara 130 dakika süre verildi.

Sınav saat 10.15'te başladı ve normal sınav süresini kullanan adaylar için 12.25'te sona erdi.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla adaylar işaretledikleri cevapları kontrol ederek doğru ve yanlış sayılarını hesaplayabilecek. Kesin KPSS puanı ise sonuçların açıklanmasıyla belli olacak.