KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI EKRANI (OSYM.GOV.TR) ÖSYM KPSS önlisans açıklandı mı? 2026 KPSS önlisans sonuçlarına nereden, nasıl öğrenilir?

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2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların sonuç heyecanı sürüyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS Ön Lisans sonuç ekranına ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS önlisans sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi'nde 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları erişime açıldı. Adaylar, kendilerine ait sınav sonuçlarını resmî sistem üzerinden sorgulayabiliyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde sonuç tarihi 30 Ekim 2026 olarak belirlenmişti. 4 Ekim'de yapılan sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KPSS Ön Lisans sonuçları bugün adayların erişimine sunuldu.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmî Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar aşağıdaki bağlantıdan sonuç ekranına ulaşabiliyor:

ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans Sonuç Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız!

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarını öğrenmek için şu adımları izleyebilir:

ÖSYM'nin resmî sonuç sorgulama ekranına girilir.

T.C. kimlik numarası veya YU numarası ilgili alana yazılır.

Aday şifresi girilerek sisteme giriş yapılır.

2026 KPSS Ön Lisans sınavına ait sonuç ve puan bilgileri görüntülenir.

ÖSYM, adayların kişisel bilgilerini ve şifrelerini kurum dışındaki sitelerle paylaşmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans puanlarının geçerlilik süresi ve kullanım koşulları, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve tercih kılavuzları ile ilgili kamu kurumlarının alım ilanları kapsamında değerlendiriliyor. Adayların başvuru yapacakları kadrolar için ilanlarda belirtilen KPSS puan türünü ve diğer başvuru şartlarını incelemesi gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde tercih süreci yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde KPSS Ön Lisans için tercih tarihleri henüz belirtilmiş değil. Merkezi yerleştirme takvimi ve tercih işlemlerine ilişkin duyuruların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzlarla takip edilmesi gerekiyor.