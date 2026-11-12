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MEB'in 2027 bütçesi TBMM komisyonunda Bakan Tekin'in sunumuyla görüşülmeye başlandı

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Milli Eğitim Bakanlığının 2027 bütçesinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Komisyonda MEB bütçesinin yanı sıra YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alınacak; Bakan Yusuf Tekin sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçesi ile kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, salona gelişinde milletvekilleriyle selamlaştı. Bakan Tekin, bazı muhalefet milletvekillerinin MESEM'leri eleştirerek tokalaşmamasına, "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba? Üzüntüden ölürüm." sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan toplantı öncesinde Bakanlıkça milletvekillerine PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye raporu dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA
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