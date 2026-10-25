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2026-KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! Sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak

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2026-KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! Sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak
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Yaklaşık 3 milyon adayın başvurduğu 2026-KPSS Ortaöğretim'in Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u erişime açıldı. Adaylar soruların tamamını ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak.

  • 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu; sınav 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda yapıldı.
  • Sınavda 120 soruluk genel yetenek ve genel kültür testleri uygulandı, adaylara 130 dakika süre verildi.
  • Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak ve 2 yıl süreyle geçerli olacak.

(ANKARA) -  2026- Kpss Ortaöğretim'in Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u erişime açıldı.

YAKLAŞIK 3 MİLYON ADAY BAŞVURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) yapıldı.

Türkiye genelinde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verilen sınav saat 12.25'te sona erdi.

SONUÇLAR 19 KASIM'DA

Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak ve 2 yıl süreyle geçerli olacak.

SORULARA NASIL ERİŞİLİR?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı görüntüleme sürecinin 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA
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