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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, Ösym'nin 2026 yılı sınav takvimine göre 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Ösym, sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Adaylar sonuçlarını, açıklandığı andan itibaren Ösym'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. KPSS saat kaçta açıklanacak, sonuçlar gece açıklanır mı, erken açıklanır mı ve sonuçlar nereden öğrenilir soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarına ilişkin tüm detaylar.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının hangi saatte açıklanacağını henüz duyurmadı. Sonuçların açıklanma saati, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve resmi hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Adayların sonuç saatine ilişkin kesin bilgi için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.

KPSS GECE AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, sonuçların açıklanma saatini her sınav için ayrıca belirliyor. Kurum, geçmişte bazı sınav sonuçlarını gün içinde, bazılarını ise gece yarısını izleyen saatlerde erişime açtı. 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının gece açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin ise resmi bir bilgi bulunmuyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, zaman zaman sınav sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce açıklayabiliyor. Ancak 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının erken açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle sonuçların ÖSYM takvimindeki 19 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarını şu adımları izleyerek öğrenebilecek:

sonuc.osym.gov.tr adresine girin.

T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM aday şifrenizi yazın.

Güvenlik doğrulamasını tamamlayarak sisteme giriş yapın.

2026 KPSS Ortaöğretim sonucunu seçerek puanınızı ve sonuç belgenizi görüntüleyin.

Aday şifresini unutan adaylar, ÖSYM'nin şifre işlemleri ekranından ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden yeni şifre alabiliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapıldı. Sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim puanları iki yıl geçerli oluyor. Adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim puanlarıyla bu süre içinde yapılacak kamu personel alımlarına başvurabilecek.

ORTAÖĞRETİM KPSS ÖNCEKİ YILLARDA NE ZAMAN AÇIKLANDI?

KPSS Ortaöğretim sınavı iki yılda bir yapılıyor. Önceki dönemlerin sınav ve sonuç tarihleri şöyle:

2022 KPSS Ortaöğretim: Sınav 6 Kasım 2022'de yapıldı, sonuçlar 24 Kasım 2022'de açıklandı.

2024 KPSS Ortaöğretim: Sınav 15 Eylül 2024'te yapıldı, sonuçlar 4 Ekim 2024'te açıklandı.