KPSS Ortaöğretim puanı ne kadar geçerli? 2026 puanı kaç yıl kullanılabilir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kpss ortaöğretim puanı, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli. Kural, Ösym'nin 2026- Kpss Ortaöğretim başvuru kılavuzunun 1.11 maddesinde yazıyor. Sınav 25 Ekim 2026'da yapıldı; ÖSYM takvimine göre sonuçlar 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Bu tarih değişmezse 2026 puanı Kasım 2028'e kadar kullanılabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI NE KADAR GEÇERLİ?

İki yıl. Süre sınav gününden değil, sonuçların açıklandığı günden başlıyor. Kılavuzda bir istisna da var: yeni sınav yapılamazsa eski sonuçlar, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerli kalmaya devam ediyor.

Ortaöğretim KPSS iki yılda bir yapıldığı için bu süre, puanın bir sonraki ortaöğretim sınavına kadar kullanılması anlamına geliyor.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI HÂLÂ GEÇERLİ Mİ?

2026 sonuçları açıklandığı anda geçerliliği bitiyor. ÖSYM kılavuzunda, 2024'te yapılan sınavın ortaöğretim düzeyindeki geçerliliğinin 2026 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla sona ereceği belirtildi. Kurum, B grubu kadrolara atanmak için tercih yapmak isteyenlerin bu yüzden 2026 sınavına girmesi gerektiğini duyurdu.

PUAN HANGİ DURUMDA SÜRESİNDEN ÖNCE GEÇERSİZ OLUR?

Kılavuza göre 2026-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren bir aday, daha sonra KPSS Ön Lisans ya da KPSS B Grubu Lisans sınavına girerse, o sınavın sonuçları açıklandığı gün ortaöğretim puanının geçerliliği sona eriyor. KPSS A Grubu sınavına girmek ise ortaöğretim sonucunu etkilemiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI NEREDE KULLANILIR?

Kamu kurumlarının B grubu kadrolarına ilk kez atanacakların geçerli bir KPSS puanı olması zorunlu. Ortaöğretim düzeyinde bu işlerde KPSSP94 puan türü kullanılıyor. Yönetmelik kapsamı dışındaki kurumlar da isterse kendi alımlarında bu sınavın sonuçlarını kullanabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar ise KPSS Ortaöğretim'e ek olarak 1 Kasım 2026'da yapılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (DHBT) de girmek zorundaydı.

SONUÇLAR NE ZAMAN VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM takvimine göre sonuçlar 19 Kasım 2026'da açıklanacak; saat henüz duyurulmadı. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden bakabilecek. Sınava yaklaşık 3 milyon aday başvurmuştu.