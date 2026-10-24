KPSS ortaöğretim saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 KPSS ortaöğretim kaç dakika sürecek?

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Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katılacağı 2026- Kpss Ortaöğretim sınavı için beklenen gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek sınav öncesinde adaylar, oturumun başlangıç ve bitiş saatlerini araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim saat kaçta başlayacak, KPSS ortaöğretim saat kaçta bitecek? 2026 KPSS ortaöğretim kaç dakika sürecek? Detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde ve KKTC'nin Lefkoşa kentinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek oturum, lise mezunu adayların kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı sınavlar arasında yer alıyor.

Sınava katılacak adayların sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav günü belirlenen kurallara uygun hareket etmeleri gerekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgelerine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılabiliyor. Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebiliyor.

Sınavın saat 10.15'te başlaması planlanırken adayların sınav salonlarındaki yerlerini almaları, soru kitapçıklarının dağıtılması ve gerekli bilgilendirmelerin tamamlanmasının ardından sınav süresi başlatılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SAAT KAÇTA BİTECEK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının saat 12.25'te sona ermesi planlanıyor. Saat 10.15'te başlayacak oturumun ardından adaylar, kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak için belirlenen süre boyunca sınavda kalacak.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı toplam 130 dakika sürecek. Saat 10.15'te başlayacak oturumun saat 12.25'te tamamlanması planlanıyor. İki saat 10 dakikalık sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltilecek.

Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki temel bölümden oluşacak. Her iki bölümde de 60'ar soru bulunacak.

GENEL YETENEK TESTİNDE 60 SORU YER ALACAK

Genel Yetenek testinde toplam 60 soru bulunuyor. Bu bölümde Türkçe alanından 30, Matematik ve Geometri alanlarından ise toplam 30 soru yer alıyor. Test, adayların ilgili alanlardaki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanıyor.

GENEL KÜLTÜR TESTİNDE 60 SORU SORULACAK

Genel Kültür testi de 60 sorudan oluşuyor. Bu bölümde Tarih alanından 27, Türkiye Coğrafyası'ndan 18, Temel Yurttaşlık Bilgisi'nden 9 ve Güncel Bilgiler ile Genel Kültür alanından 6 soru bulunuyor.

Adaylar, sınav süresi içerisinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde yer alan toplam 120 soruyu yanıtlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime sunuldu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.

Sınav günü öncesinde giriş belgesindeki bilgilerin kontrol edilmesi, adayların sınav merkezi ve salon bilgilerine ulaşabilmesi açısından önem taşıyor.