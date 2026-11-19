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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için beklenen tarih geldi. ÖSYM tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı takip ediyor. ÖSYM'nin sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım 2026 Perşembe olarak duyurulurken, adaylar KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sonuç ekranına nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Peki, ÖSYM KPSS ortaöğretim açıklandı mı? 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarına ilişkin son durum ve sorgulama ekranı...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanması beklenen sınav sonuçları arasında yer alıyor. Sabah saatleri itibarıyla ÖSYM tarafından sonuçların erişime açıldığına ilişkin resmi bir duyuru yayımlanmadı. Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden puanlarını ve sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

ÖSYM'nin resmi sınav takviminde 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirtiliyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar ilan edildiğinde https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılması yeterli olacak.

Sonuç ekranına ulaşmak için şu adımlar izlenebilecek:

ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi adresini açın.

T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.

Sisteme giriş yaptıktan sonra 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucunu seçin.

Sınav puanınızı ve sonuç belgenizi görüntüleyin.

Adaylar ayrıca ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr üzerinden sonuç duyurularını takip edebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı günü 19 Kasım 2026 olarak duyurdu ancak sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı. Bu nedenle sonuçların saat kaçta ilan edileceği henüz kesinleşmedi. Adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Ortaöğretim mezunlarının ve sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek adayların katıldığı sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yer aldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim sınavında hesaplanan P94 puanının geçerlilik süresi iki yıldır. Adaylar, puanlarını ilgili mevzuat ve tercih kılavuzlarında belirtilen koşullar çerçevesinde kamu kurumlarının personel alımlarında ve merkezi yerleştirmelerde kullanabilecek.