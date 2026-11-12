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2026 KPSS önlisans sınavına katılan adaylar, branş bazında başarı sıralamalarının ÖSYM tarafından erişime açılacağı tarihi bekliyor. KPSS lisans adaylarının branş sıralamalarının yayımlanmasının ardından gözler önlisans sonuçlarına çevrilirken, adaylar kendi alanlarındaki sıralamalarını ne zaman görüntüleyebileceklerini araştırıyor. Peki, KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması açıklandı mı? Detaylar...

2026 KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Hayır. 12 Kasım 2026 itibarıyla 2026 KPSS önlisans branş bazında sıralamaları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmî duyurularında önlisans adaylarının sıralamalarının erişime açıldığına ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

ÖSYM, 4 Kasım 2026 tarihinde 2026 KPSS lisans adaylarının branş bazında sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtmıştı. Ancak bu duyuru yalnızca lisans düzeyindeki adayları kapsıyor. Önlisans adayları için henüz ayrı bir açıklama yapılmadı.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS önlisans branş sıralamalarının hangi tarihte yayımlanacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Bu nedenle adayların sıralamalarını öğrenebileceği kesin bir gün veya saat bulunmuyor.

Lisans branş sıralamalarının 4 Kasım'da yayımlanmasının ardından önlisans sıralamalarının da kısa süre içerisinde erişime açılabileceği yönünde beklenti oluştu. Ancak açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağına ilişkin öngörüler resmî takvim niteliği taşımıyor. Kesin tarih için ÖSYM'nin duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından branş sıralamaları erişime açıldığında adaylar, sonuçlarını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin ais.osym.gov.tr adresine girin.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

Sınav işlemleri bölümünden 2026 KPSS önlisans sınavını seçin.

Branş bazında sıralama ekranını açın.

Eğitim alanınıza ve puan türünüze göre sıralama bilgilerinizi inceleyin.