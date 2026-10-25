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KPSS diploma sorusunun cevabı nedir? KPSS Ceylin, Gonca, Fırat, Aslı diploma sorusu nedir?

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KPSS diploma sorusunun cevabı nedir? KPSS Ceylin, Gonca, Fırat, Aslı diploma sorusu nedir?
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından Ceylin, Gonca, Fırat ve Aslı isimlerinin yer aldığı diploma sıralaması sorusu adayların gündemine geldi. Sözel mantık sorusunun doğru cevabını merak eden adaylar, KPSS diploma sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, KPSS diploma sorusunun cevabı nedir? KPSS Ceylin, Gonca, Fırat, Aslı diploma sorusu nedir? Detaylar haberimizde.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında sorulan diploma sıralaması sorusu, adayların merak ettiği sorular arasında yer aldı. Aslı, Batu, Ceylin, Doruk, Elif, Fırat, Gonca ve Halis'in diploma alma sıralamasına ilişkin koşulların verildiği soruda, hangi öğrencilerin diplomalarını ilk sırada almış olabileceği soruldu. Peki, KPSS diploma sorusunun cevabı nedir? Ceylin, Gonca, Fırat ve Aslı'nın yer aldığı diploma sorusu nasıl çözülür?

KPSS DİPLOMA SORUSUNUN CEVABI NEDİR?

Soruda verilen koşullar birlikte değerlendirildiğinde doğru cevap E) I, II ve III seçeneğidir. Buna göre Doruk, Fırat ve Gonca'nın diplomalarını ilk sırada almış olması mümkündür.

KPSS CEYLİN, GONCA, FIRAT, ASLI DİPLOMA SORUSU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Soruda Aslı'nın dördüncü sırada olduğu belirtilirken Fırat ile Gonca arasında diplomasını alan tek kişinin Ceylin olduğu ifade ediliyor. Bu koşul, Fırat ve Gonca'nın sıralamasına göre Ceylin'in aralarında bulunmasını gerektiriyor. Ayrıca Batu, Halis'ten hemen sonra; Elif ise Gonca'dan sonra ve Halis'ten önce diploma alıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda öğrencilerin sıralamaları farklı olasılıklar üzerinden değerlendiriliyor.

Doruk ilk sırada olabilir mi?

Evet. Doruk'un ilk sırada yer alması, verilen koşullarla çelişmiyor. Örneğin Doruk, Fırat, Ceylin, Aslı, Gonca, Elif, Halis ve Batu sıralaması koşulları karşılıyor. Doruk son sırada olmadığı için ilk öncül de mümkün.

Fırat ilk sırada olabilir mi?

Evet. Fırat, Ceylin ve Gonca sıralaması korunarak Fırat ilk sıraya yerleştirilebilir. Aslı'nın dördüncü sırada olması ve Elif, Halis, Batu sıralaması da dikkate alındığında koşullara uygun bir dizilim oluşturulabilir.

Gonca ilk sırada olabilir mi?

Evet. Gonca, Ceylin ve Fırat sıralaması da verilen koşullara uygundur. Gonca, Ceylin ve Fırat'ın ilk üç sırada bulunduğu; Aslı'nın dördüncü sırada yer aldığı bir dizilimde diğer koşullar da sağlanabilir.

Bu nedenle üç öncülün de mümkün olduğu sonucuna ulaşılır ve doğru seçenek E) I, II ve III olarak belirlenir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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