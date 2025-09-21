Haberler

Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi

Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi
Ünlü oyuncu Sevda Erginci, mimar sevgilisi Efe Saydut ile Yunanistan'ın Sakız Adası'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Mardin'de kına gecesi ve İzmir'de nikah ile başlayan düğün merasimi romantik bir finalle taçlanırken gelin çiçeğini ise oyuncu Biran Damla Yılmaz yakaladı.

"Kül masalı", "Seni Kalbime Sakladım", "Yasak Elma", "Karagül" gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Sevda Erginci, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Efe Saydut ile evlendi. Çift, ay başında Mardin'de düzenlenen kına gecesinin ardından İzmir'de aile arasında kıyılan sade bir nikahın akabinde Yunanistan'ın Sakız Adası'nda görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Sakız Adası'nda gerçekleşen düğüne sanat ve magazin dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gizem Karaca, Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz, çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Erginci, düğünden kareleri Instagram hesabından paylaşarak, soyadını Sevda Erginci Saydut olarak güncelledi.

Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi

GELİN ÇİÇEĞİNİ ÜNLÜ İSİM KAPTI

Düğünün en eğlenceli anlarından biri ise gelin çiçeği atma töreni oldu. Sevda Erginci'nin çiçeğini, geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan evlenme teklifi alan oyuncu Biran Damla Yılmaz yakaladı. Bu an davetlilerden büyük alkış aldı.

Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi

DOĞU'DAN BATI'YA DÜĞÜN MERASİMİ

Erginci ve Saydut'un masalsı düğün süreci, ay başında Mardin'de düzenlenen görkemli bir kına gecesi ile başladı. Ardından İzmir'de aile arasında yapılan nikahla resmiyet kazanan birliktelik, Sakız Adası'ndaki romantik düğünle taçlandı.

Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi

GELİNLİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Sevda Erginci'nin zarif gelinliği, düğünün büyüleyici atmosferi ve katılan ünlü isimler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Erginci'nin sade tarzdaki gelinliği beğeni topladı. Çiftin aşk dolu anları, magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi

Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi

Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi

Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi

