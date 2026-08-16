Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı

Süper Lig’in açılış haftasında Ankara’da oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde yaşanan bir olay tepkileri çekti.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN FORMASI ÇIKARTILDI

Gençlerbirliği taraftarlarının yer aldığı tribün bloğunda maçı babasıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla takip eden küçük bir taraftar, çevredeki bazı kişilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlik ve baskının ardından küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkarttırıldı.

BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ: SORUŞTURMA VE GÖZALTI KARARI

Olayın sosyal medyaya yansıması ve tepkilerin büyümesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, olaya ilişkin soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "15/08/2026 tarihinde ilimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir."

BABASI YAŞANANLARI ANLATTI

Öte yandan olayın ardından minik taraftarın babası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yaşanan olay sırasında stadyumda görevli bir polis memurunun kendilerine yardımcı olduğunu belirten baba, "Yunus polisi komiserden Allah binlerce kez razı olsun. O kalabalığın içinden tek başıma çıkamazdım. ‘Ben de babayım bana emanet et, korkma’ dedi. Oğlumu polis elbisesiyle yanıma getirdi, teslim etti. Böyle insanlara ne denebilir ki" dedi.

Kaynak: Haberler.com