Haberler

Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor

Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın takımdan ayrılmak için menajerine talimat verdiği öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da uğradığı fiziksel saldırının yanı sıra yakın arkadaşları Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasının da kararında etkili olduğu iddia edildi.

Süper Lig'de yeni sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Güney Amerikalı gazeteci Sebastian Giovanelli'nin haberine göre Lucas Torreira, Galatasaray'dan ayrılmak istediğini menajerine iletti. Uruguaylı futbolcunun kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediği belirtildi.

İSTANBUL'DA UĞRADIĞI SALDIRI KARARINDA ETKİLİ OLDU

Habere göre Torreira'nın ayrılık kararında, 12 Mayıs'ta İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde uğradığı fiziksel saldırı önemli rol oynadı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin serbest bırakılması ve ardından Torreira'nın şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilemesi, tecrübeli futbolcuyu rahatsız etti.

YÖNETİMDEN İKİ ÖZEL KORUMA TEKLİFİ

Yaşananların ardından Galatasaraylı yöneticiler Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu'nun devreye girdiği belirtildi. İki yöneticinin Torreira'ya iki özel koruma tahsis edilmesini teklif ettiği öğrenildi.

MUSLERA VE ICARDI'NİN AYRILIĞI DA ETKİLEDİ

Haziran ayında çıktığı tatilin ardından takıma dönen ve Galatasaray'da kalmaya karar veren Torreira'nın, saha dışında yaşadığı huzursuzluğun yanı sıra takımdaki yakın arkadaşlarının ayrılığından da etkilendiği öne sürüldü. Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin ayrılıklarına alışamadığı ifade edilen Uruguaylı futbolcunun, yakın arkadaşlarının gidişinin ardından kendisini yalnız hissettiği ve artık İstanbul'da yaşamak istemediği iddia edildi.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti ise takımın önemli isimlerinden Torreira'yı kaybetmek istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içerisinde 30 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek ayrılık kararından vazgeçirmeye çalışacağı bildirildi.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı

Nişan yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! 'Bunlar insanı öldürür'

Millete fare pisliği yedirmişler!
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı

Dursun başkanın korktuğu başına geldi!
Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü

Ünlü ismin dünyası Kazakistan'da söndü!