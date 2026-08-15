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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan Haberler.com’a özel açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan Haberler.com’a özel açıklamalar Haber Videosunu İzle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan Haberler.com’a özel açıklamalar
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'AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, AK Parti’de kadınların rolünün önemini vurgulayarak “AK Parti'nin bir cinsiyeti olsaydı ne olurdu? İnanın kadın olurdu. Ev ev, sokak sokak gezen kadınlarımız var AK Parti için. Biz kadının konumunu bir yerden başka bir yere taşıdık. Kadınlarımız artık her yerde” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi hayatına giren AK Parti'nin 25. yılı Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programla kutlandı.

Programda yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a açıklamalarda bulundu. Ayan, AK Parti'nin uzun yıllardır iktidarda olmasının sırrını "Bunun sırrı millet iradesine güvenmek, milletin teveccühü için çalışmak ve millet devlet dayanışmasını yaşamak" sözleriyle anlattı.

"BU HEPİMİZİN 25. YILI"

Programdaki coşkuya dikkat çeken Ayan, “Dışarıda birbirimizi duymakta bile zorlandığımız büyük bir coşku vardı. Çünkü bu, hepimizin 25 yılı. Bir araya geldiğimizde, ‘Biz doğum günümüzü nasıl kutlamalıyız, biz nasıl geldiysek öyle kutlamalıyız’ dedik” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin milletle birlikte yol yürüdüğünü belirten Ayan, “Biz milletimizle geldik, milletimizle bu coşkuyu beraber kutlamalıyız dedik ve 81 ilimizden buraya akın akın teşkilatlarımız geldi, AK Parti'ye gönül verenler geldi” diye konuştu.

Ayan, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi oluşum olmadığını vurgulayarak, “AK Parti demek büyük bir düşüncenin ve vesayetin yıkılmasının ardından gelen millet iradesinin temsilidir. AK Parti demek bir aidiyet demek hepimiz için. Bu yüzden AK Parti sadece siyasi başarılarla bir yere gelmiş bir parti değil” dedi.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN ANKETLERE BAKMAYIZ"

Siyasi hedeflerin belirlenmesinde anketlerden ziyade uzun vadeli hedeflere odaklandıklarını ifade eden Ayan, 2053 hedeflerine de dikkat çekti. Ayan, “Biz hiçbir zaman anketlere bakmayız. Biz sadece hedef koyarız. 25 yıl içerisinde neler yapacağımızı ortaya koyarız. Bugün de geleceğe yönelik hedefler belirliyoruz. Örneğin 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi koyduk. Yine 2053'te atıklarımızın yüzde 70'ini geri dönüştürme hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ BİR KADIN OLUŞUMU"

AK Parti'nin adeta bir kadın oluşumu olduğunu ifade eden Ayan, “AK Parti aslında bir kadın girişimi, kadın oluşumu. Bana deseniz ki AK Parti'nin bir cinsiyeti olsaydı ne olurdu? İnanın kadın olurdu” dedi. Ayan, kadınların parti çalışmaları kapsamında ev ev, sokak sokak gezerek büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Kadınların partide önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Ayan, “AK Parti için canı gönülden, evinden ayrılıp, çocuğundan ayrılıp çalışan kadınlarımız var” ifadelerini kullandı. AK Parti'nin yalnızca Türkiye açısından değil, dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar açısından da önem taşıdığını savunan Ayan, bu nedenle kadınların AK Parti için sahada yoğun şekilde çalıştığını dile getirdi.

Ayan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün baktığımızda 25 yılda kız çocuklarımızın eğitimi 10 kat artmış. Kadınlarımız artık her yerde. Bugün paşa olabiliyorlar. Eskiden biliyorsunuz vesayet odakları kadınlarımızı da ayırmıştı. Türkiye'yi ayırmaya, bölmeye o kadar çok alışıklardı ki. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de kadınların bütün potansiyelini kullanabiliyoruz.

Bugün baktığınızda dininin gereğini yerine getirmek için başını örten kız kardeşlerimizin hepsi kazandıkları okullarına gidebiliyorlar, istedikleri yerde çalışabiliyorlar. Bunu söylüyor olmaktan bile hicap duyuyorum. Tabii ki olabilmelilerdi. Bu karanlık zihniyeti de yerle bir eden AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Bu yüzden AK Parti'de kadının rolü çok önemli. Kadınlar kendi demokratik hakları için AK Parti'de siyaset yapmaya devam edecekler.”

Ayça Elal
Ayça Elal
Haberler.com
Haberler.com
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