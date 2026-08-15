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Sakarya'da Askerin Otomobili Tıra Çarptı: 1 Şehit

Sakarya'da Askerin Otomobili Tıra Çarptı: 1 Şehit
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde arıza nedeniyle duran tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Piyade Uzman Onbaşı D.C.G. (25) hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Arifiye ilçesi yakınlarında meydana geldi; savrulan araç emniyet şeridindeki başka bir araca da çarptı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde piyade uzman onbaşının kullandığı otomobil, arızası sebebiyle yol üzerinde duran tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tavanı kopan otomobildeki 25 yaşındaki asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, İstanbul 23. Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Onbaşı D.C.G. (25) idaresindeki 35 PTV 804 plakalı Toyota marka otomobil, ikinci şeritte arıza sebebiyle duran ve reflektörle işaretlenen M.K. (59) yönetimindeki 41 AST 264 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tavanı kopan ve savrulan otomobil, çekicinin onarımı için emniyet şeridinde bulunan Ö.H.D. (20) idaresindeki 54 AKG 100 plakalı araca da çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Uzman Onbaşı D.C.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. D.C.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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