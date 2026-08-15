Haberler

Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu: İşte takılan para

Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu: İşte takılan para Haber Videosunu İzle
Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu: İşte takılan para
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Celali aşireti tarafından düzenlenen sünnet düğününde gecenin sonunda 11 milyon milyon lira toplandı. Töreninde ayrıca 3+1 daire, lüks araba ve çeşitli lüks aksesuarlar da takıldı.

Ankara'da Celali aşireti tarafından düzenlenen sünnet düğününde gecenin sonunda 11 milyon milyon lira toplandı.

SÜNNET DÜĞÜNÜNE 3 BİN KİŞİ KATILDI

Ankara'da Celali aşireti mensubu Yunus Nazik ve Melike Nazik çiftinin oğlu Berdan Çağrı Nazik'in sünnet düğünü yapıldı. Bir düğün salonunda yapılan ve Celali aşiretine mensup 3 bin kişinin davet edildiği düğünde; yüzlerce kişi takı ve para taktı. 

11 MİLYON LİRA, DAİRE VE ARABA

Düğünün sonunda aileye yaklaşık 11 milyon lira takı, çeşitli lüks aksesuarlar ile 3+1 daire ve bir araba hediye edilirken, takı masasında nakit paralardan tepe oluştu. 

Nakit paralar büyük bir valize güçlükle sığdırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

Türkiye gündemine oturan görüntü! Videodaki kadından olay sözler
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 11 yaralı

Nişan yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşları
Fırında skandal görüntüler! Zabıta isyan etti: Bunlar insanı öldürür

Fırında zabıtayı isyan ettiren manzara: Bunlar insanı öldürür
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor

Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı