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Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider

Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider
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AK Parti saflarına katılan ve rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Aydın Milletvekili Ömer Karakaş rozet takma merasiminin ardından AK Parti’ye geçişine ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik anlayışına ve insan ilişkilerine dikkat çeken Karakaş "Sayın Erdoğan vefalı bir lider, önemli bir isim. Kimseyi yarı yolda bırakmayan, eşine dostuna fevkalade değer veren bir lider." dedi.

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş’a rozetini, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü töreninde bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Karakaş'ın partiye katılımının ardından yaptığı ilk değerlendirmeyi Gazeteci Sinan Burhan canlı yayında aktardı.

"KİMSEYİ YARI YOLDA BIRAKMIYOR"

Burhan, Ömer Karakaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşarak Karakaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik anlayışı ve insan ilişkileri hakkındaki ifadelerini aktardı. Karakaş, Erdoğan’ın çevresindeki insanlara gösterdiği vefaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan vefalı bir lider, önemli bir isim. İlkokul arkadaşlarından şoförüne, çaycısından sekreterine kadar hiç kimseyi yarı yolda bırakmayan, eşine dostuna fevkalade değer veren bir lider."

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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