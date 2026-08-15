Haberler

Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı

Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı Haber Videosunu İzle
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kuriş’in ikametinde bulunan çelik kasadan 3 milyon dolar değerinde çek ele geçirildi. Ayrıca kasada 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyasının bulunduğu da öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda elde edilen bulgular ve şüphelilerin yakalanma sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ÇELİK KASASINDAN SERVET ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in ikametinde bulunan çelik kasada yapılan aramada, 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 37 şüpheli yakalanırken, Türkiye’de olduğu belirlenen 3 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi. 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KURİŞ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Operasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri de Alihan Kuriş’in yakalanma süreci oldu.

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, gözaltı kararı sonrasında Kuriş’in kayıtlı adresine gitti ancak burada bulunmadığını belirledi. Kuriş’in cep telefonunu da evinde bıraktığı tespit edildi.

Kuriş’in başka bir adrese geçtiğinin belirlenmesi üzerine ekipler bu adrese operasyon düzenledi. İlk aramalarda bulunamayan Kuriş, evde yapılan detaylı inceleme sırasında tespit edilen gizli bir bölmede yakalandı.

İMHA EDİLMEK ÜZERE PARÇALANMIŞ EVRAKLAR BULUNDU

Soruşturma kapsamında ‘Süleymancılar’ın İstanbul’un Ümraniye merkezinde, örgüt ve soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiğine yönelik ihbar üzerine arama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adreste gerçekleştirdiği aramada, imha edilmek üzere parçalandığı değerlendirilen çok sayıda evrak bulundu. Büyük çöp torbalarına doldurulmuş halde bulunan parçalanmış belgelere el konuldu.

FETÖ'NÜN YÖNTEMLERİYLE BENZERLİK İDDİASI

Soruşturmada yapılanmanın hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışı yapılanmasına ilişkin iddialar da mercek altına alındı.

Yapılanmada personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı ve WhatsApp ile Facebook gibi uygulamalardan uzak durulması yönünde talimatlar verildiği iddiaları inceleniyor.

Bazı kararların ise "ulak" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla iletildiği öne sürülürken, bu yapılanma biçiminin FETÖ/PDY’nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik taşıdığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıNurettin:

3 milyon dolar servet mi oluyor? habere bak beklentini karşılamadi sanirim?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Açız diye ağlayanlara söylüyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Kutval:

Şu yalan haberleri bırakın artık

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTolga Noyin:

iyide size ne oldu şimdi bu hallere düştünüz yawww abi kardeş kırdınız bir birinizi ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvvab:

abi kardeş dediğin Ekrem ve süleymancılar olsa gerek. kuriş in açıklamaları duymadın galiba. İBB de binlerce kadro elde ettiler bunlar durduk yere olmadı. siz her olayda hükümeti yada devleti suçlamaktansa bu adamlarda bu kadar paranın ne işi var diye sorgulayın biraz.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Süleymancılar her zmaan chp destekçisi olmuştur

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Vayyyy be.....! Cemaat lideri olmak varmış.... Şunlara bakkkkkk....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Yatalak eşini canice katletti
Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam

Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Erhan Çelik'ten genç yaşta ölen doktor eşine büyük vefasızlık!