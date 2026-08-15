Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golüyle öne geçmesine rağmen kısa süre içerisinde yediği iki golle 2-1 geriye düştü. Bu bölümün ardından RAMS Park tribünlerinden "Yönetim istifa!" tezahüratları yükseldi. Tepkiler maçın ilerleyen dakikalarında ve karşılaşmanın ardından da devam etti.

TEPKİ X'E TAŞINDI

Stadyumda başlayan protestoların ardından X'te de Dursun Özbek yönetimine yönelik çok sayıda paylaşım yapıldı. Galatasaray taraftarları özellikle transfer dönemindeki gelişmelere tepki gösterirken, Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdı. Yönetimin transfer politikası nedeniyle benzer protestoların Çorum FK karşılaşmasından önce de yapıldığı belirtilmişti.

ÖZBEK MAÇTAN ÖNCE "BİRAZ DAHA SABIR" DEMİŞTİ

Başkan Dursun Özbek ise Çorum FK karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada taraftarların transfer beklentisine değinmişti. Özbek, "Sizlerin bazı adımları daha erken görmek istediğinizi de biliyoruz. Biraz daha sabır. Hepimizi heyecanlandıracak gelişmeler için artık çok fazla beklemeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.