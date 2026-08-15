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Endonezya’da 7,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya’da 7,6 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'nın Flores bölgesinde 7,6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sonrası 6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bölgede can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Flores bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bölgede hissedilen sarsıntının ardından artçı deprem de kaydedilirken, ekiplerin olası hasar tespitine ilişkin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. EMSC, ilk olarak depremin büyüklüğünü 7,5 olarak duyururken daha sonra 7,6 olarak güncelledi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise Flores bölgesindeki depremin büyüklüğünü 7,7 olarak açıkladı. 

6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM 

Ana sarsıntının ardından bölgede 6,2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI AÇIKLANMADI

Sarsıntının yetkililer tarafından şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBahri Şen:

Güneş tutulması sonrası oluyor . geçmiş olsun

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