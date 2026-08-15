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Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"

Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! 'Bunlar insanı öldürür'
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Hatay’da zabıta ekiplerinin fırına gerçekleştirdikleri denetimde iş yerinde paletlerin altında fare dışkısı ve farelerin parçaladığı çuvallar tespit edildi. Hijyen kurallarına uymayan fırının faaliyetleri durdurulurken derin dondurucuda buz kırmak için bulunan paslı keserse zabıta ekiplerini hayrete düşürdü. Zabıta müdürü Ali Avan, "Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şuan. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür" dedi.

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

UN ÇUVALLARININ ALTINDAN KARINCA VE FARE YUVASI ÇIKTI

Zabıta ekipleri tarafından Yeşil Mahalle’de faaliyet gösteren bir fırında yapılan denetimde, işletmenin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi. Denetimde; iş yerinde bulunan paletlerin altında karınca ve fare yuvası olduğu görüldü. Öte yandan un çuvallarını farelerin parçaladığı ve fare dışkılarının paletlerin altında olduğu tespit edildi. 

ANINDA MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekipleri iş yerini mühürleyerek fırında faaliyeti durdurdu. Zabıta müdürü Ali Avan’ın derin dondurucudan çıkan paslı keseri çalışanlara sorması üzerine iş yeri çalışanının keseri buz kırmak için gıdaya temas ettirdiğini söylemesi tepkiye neden oldu.

"BUNLAR İNSANI ÖLDÜRÜR"

Fare dışkılarının yer aldığı fırında üretilen ekmeklerin vatandaşların sofrasına geldiğine dikkat çeken Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayaların kullanımının ölümle sonuçlanabileceğini belirterek "Karınca, fare yuvası var ve çuvalı fare parçalamış. Gıda üretiyorsunuz, zemin çöplük gibi. Ekmekler bizim sofralarımıza geliyor. Bu pislik içerisinde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum. Palet var ama çuvallar yere temas ediyor. Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şuan. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür. Biz burayı durduruyoruz. Derin dondurucuda keser var, bunun gıdaya temas etmesi uygun mu. Buradaki işletmeyi kapatıyoruz, ben bu fare pisliğini kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bu konuda suçlu zabıta. 3 yılda bir denetleme yaparsa böyle olur. Ayda 1 çat kapı git bakalım nasıl mum oluyorlar.

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Haber YorumlarıAllahın kulu:

Deprem bile bunların aklını başına getirmemiş

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

ÖN TEKERLEK NEREYE GİRSE, ARKA DA ONU TAKİP EDER... AZ SÖYLEDİM ÇOK ANLA... ÖZELLİKLE MAKARNA...

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