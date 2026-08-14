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Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü Mustafa Emin Ö., olay yerinde hayatını kaybetti. Kuzey Çevre Yolu Şahnahan Mahallesi yol ayrımında meydana gelen kazada, sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü Mustafa Emin Ö., olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kuzey Çevre Yolu Şahnahan Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Şahnahan Mahallesi yönüne seyir halinde olan Mustafa Emin Ö. (17) idaresindeki 44 AV 644 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Emin Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, Mustafa Emin Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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