Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran '47 yıllık' Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, AK Parti'nin çeyrek asırlık miting alanından Sakarya Milletvekili Ali İnci ile özel röportaj gerçekleştirdi. 1978 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın yol arkadaşlığı bulunan İnci, AK Parti’nin kuruluş sürecinden Pınarhisar Cezaevi günlerine, 15 Temmuz gecesi yaşananlardan Terörsüz Türkiye hedefine kadar pek çok konuda bilinmeyenleri ve duygusal anılarını paylaştı.

YARIM ASIRLIK YOL ARKADAŞLIĞI

Siyasete Gençlik Kolları döneminde başladıklarını belirten Ali İnci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışıklıklarının 1970'li yıllara dayandığını ifade etti. 1979 yılındaki tarihi Sultanahmet Mitingi'ni hatırlatan İnci, "Cumhurbaşkanımız o dönem Gençlik Kolları Başkanı olarak sunuculuk yapıyordu, Erbakan Hocamız konuşuyordu. Biz de ağaçların üzerine çıkmış amigoculuk yapıyorduk. O günlerden bu yana Cumhurbaşkanımızın yanındayız, ölünceye kadar da olmaya devam edeceğiz" dedi.

PINARHİSAR CEZAEVİ VE 16 BELEDİYE BAŞKANI

1999 yerel seçimlerinde Hendek Belediye Başkanı seçildiği dönemde Erdoğan'ın cezaevine girdiğini hatırlatan İnci, o süreci şu sözlerle aktardı:

"Halkın sevdiği, dinamik bir liderden ürktüler ve haksız yere içeri attılar. Ama biz peşini bırakmadık. Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik. 16 belediye başkanı arkadaşımızla Pınarhisar Cezaevi önünde çekildiğimiz fotoğrafı geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdim. 'Arkadaşlarım sizi cezaevinde ziyaret etmişti, şimdi Cumhurbaşkanlığı makamında da ziyaret etmek istiyorlar' dedim. Çok duygulandı ve hemen Hasan Doğan'a talimat vererek randevu ayarlanmasını istedi."

"'MUHTAR BİLE OLAMAZ' DENİLEN LİDERİ BAŞBAKAN, CUMHURBAŞKANI YAPTIK"

AK Parti'nin kurulduğu dönemin ekonomik ve siyasi krizlerle dolu olduğuna dikkat çeken Sakarya Milletvekili, "İnsanların umudunu kestiği bir dönemde yola çıktık. 'Recep Tayyip Erdoğan cezaevinden çıktı, ancak muhtar olur' diyorlardı. Biz ise 'Muhtar değil, Başbakan, Cumhurbaşkanı yapacağız' dedik. Cezaevinde Abdülkadir Aksu, Recep Tayyip Erdoğan ve ben oturup Türkiye'nin geleceğini ve kurulacak partiyi konuşurken geleceğe hep inançla baktık" ifadelerini kullandı.

ASIRLIK GECE: KIZIMIN DÜĞÜNÜNÜ BIRAKIP SİLAHUMU ALDIM

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kızının düğününde olduğunu açıklayan Ali İnci, o gece yaşanan çarpıcı anları şöyle anlattı:

"Düğün sırasında Bolu Müftüsü gelip 'Darbe oluyor' dedi. İnanmadım, televizyondan köprüdeki tankları gördük. Sakarya Valiliği'nin 200 asker ve 3 tankla işgal edildiğini öğrendim. Düğünü, parayı ya da makamı düşünecek durumda değildik. Eşime, kızıma bile haber vermeden düğünü bırakıp silahlarımı aldım ve savaşa gittim. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Meydanlara' dedi, halkımız da liderini yalnız bırakmadı."

"DEVLET BAHÇELİ'NİN ADIMI BİR DEVLET AKLIDIR"

Son dönemdeki siyasi gelişmelere ve "Terörsüz Türkiye" hedefine de değinen Ali İnci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adımlarını değerlendirdi:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin duruşu kişisel bir akıl değil, devlet aklıdır. Kendisi dik duruşuyla bu memleket için büyük bir irade ortaya koydu. Meclis'te 467 oyla, partilerin geniş katılımıyla kabul edilen adımlar Türkiye'yi daha da güçlendirecektir. Türkiye artık kendi silahını, uçak ve tankını yapan bir dünya gücüdür. İkinci yüzyılda geleceğimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakacağız."

Kaynak: Haberler.com