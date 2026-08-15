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CHP'li Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz

CHP'li Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Batman'da yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı dışındaki tüm siyasi partilerle ittifak yapabileceklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Tekin, parlamenter sisteme dönüş çağrısında bulundu ve bu hedef doğrultusunda tüm partileri CHP çatısı altında buluşmaya davet etti. Ayrıca, partiden ayrılan isimlerin çoğunun geri döneceğine inandığını ifade etti.

Batman'ı ziyaret eden CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Cumhur İttifakı dışındaki bütün siyasi partilerle ittifak yapabileceklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte millet iradesinin tecelli etmesi ve demokrasinin güçlendirilmesi konusunda bütün siyasi partilerle ittifak yapılabilir" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Tekin, Türkiye'nin yönetim sistemi, siyasi ittifaklar ve CHP'den ayrılan isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu sistemin değişmesini istiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Tekin, "Cumhur İttifakı hariç bütün siyasi partilerle ittifak yapabilecek durumdayız. Bunun nedeni, Türkiye'nin başına getirilen yüzde 50+1 sistemidir. Bu sistemin değiştirilmesi konusunda elbette farklılıklarımız ve ayrı düşüncelerimiz olacaktır. Ancak demokrasi ve önümüzdeki süreçte millet iradesinin tecelli etmesi konusunda bütün siyasi partilerle ittifak yapılabilir. Cumhur İttifakı'ndan özellikle talebimiz, bugün uygulanan sistemin değiştirilmesidir" dedi.

"Parlamenter sistemin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz"

Yasama ve yürütme arasında ciddi sorunlar bulunduğunu savunan Tekin, "Türkiye'de yasama ve yürütme konusunda maalesef ciddi sıkıntılar var. Dünyanın birçok demokratik ülkesinde en üstte olması gereken yasama organı, yürütmenin talimatıyla hareket ediyorsa orada demokrasiden söz edilemez. Bu nedenle parlamenter sistemin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. 'Parlamenter sistemde biz de varız' diyen bütün siyasi partileri Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Giden arkadaşlarımızın çoğu baba ocağına dönecektir"

CHP'den ayrılan isimlere ilişkin de konuşan Tekin, şunları söyledi: "Sonuç itibarıyla içimizden ayrılan bazı arkadaşlarımız var. Neden ayrıldıklarını anlayabilmiş değilim. Bu ayrılığın sebebi Kılıçdaroğlu veya bizler değiliz. Maalesef parti içerisinde yaşanan olumsuzluklardan kaynaklanan bir durumdur. Bunun yalnızca bir temenni olmadığını belirterek söylüyorum; giden arkadaşlarımızın çoğunun yeniden baba ocağına döneceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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