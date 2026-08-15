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Ronaldo ile Georgina'nın "demir yumruk" sözleşmesi ortaya çıktı

Ronaldo ile Georgina'nın 'demir yumruk' sözleşmesi ortaya çıktı
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Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenen Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in gizli nikah öncesinde imzaladıkları öne sürülen evlilik sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre çift "mal ayrılığı" rejimini seçerken, olası bir boşanmada Georgina'ya ömür boyu aylık yaklaşık 100 bin euro nafaka ödenecek ve Ronaldo'nun La Finca'daki milyon dolarlık aile malikanesi Georgina'ya kalacak.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır birlikte olduğu Georgina Rodriguez, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Çiftin gerçekleştirdiği gizli nikahın ardından bu kez evlilik öncesinde imzaladıkları öne sürülen sözleşmenin detayları dikkat çekti.

İddiaya göre Ronaldo ile Georgina, evliliklerini ekonomik açıdan güvence altına almak amacıyla oldukça kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

"MAL AYRILIĞI" REJİMİNİ SEÇTİLER

Sızdığı öne sürülen sözleşmeye göre çift, "mal ayrılığı" rejimini tercih etti. Bu doğrultuda Georgina Rodriguez, olası bir boşanma halinde Ronaldo'nun hem evlilik öncesinde hem de evlilik sonrasında elde ettiği devasa servet üzerinde doğrudan hak iddia edemeyecek.

ÖMÜR BOYU AYLIK 100 BİN EURO NAFAKA

Anlaşmanın yalnızca Ronaldo'nun servetini korumaya yönelik olmadığı, Georgina Rodriguez'in geleceği için de önemli maddeler içerdiği öne sürüldü.

İddiaya göre çiftin boşanması durumunda Georgina'ya ömür boyu her ay yaklaşık 100 bin euro nafaka ödenecek. Bazı kaynaklarda ise bu rakamın aylık 144 bin dolar olduğu ileri sürüldü.

MİLYON DOLARLIK MALİKANE GEORGINA'YA KALACAK

Sözleşmeyle ilgili öne sürülen en dikkat çekici maddelerden biri de Ronaldo'nun Madrid'deki aile malikanesiyle ilgili oldu. İddiaya göre Ronaldo'nun Madrid'in en lüks bölgelerinden La Finca'da bulunan milyon dolarlık aile malikanesinin tapusu, olası bir ayrılık durumunda otomatik olarak Georgina Rodriguez'in üzerine geçecek. Böylece çiftin evlilik sözleşmesinde Ronaldo'nun servetinin paylaşımına karşı önemli bir koruma sağlanırken, Georgina'nın da olası bir boşanma sonrasındaki yaşamının maddi açıdan güvence altına alındığı öne sürüldü.

Ece Güneş
Ece Güneş
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