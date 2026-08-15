Fatih'te Rehin Operasyonu: Anne Kurtarıldı

Fatih'te annesini rehin alan ve kendisine zarar veren şüpheli, özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Dün gece Ayvansaray'da bir kişinin annesini rehin aldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Eve gelen polisler, B.E'nin (27) annesi Ç.E'yi rehin aldığı ve apartman kapısı önünde kendine zarar verdiğini belirledi.

Yapılan ikna çalışmalarına B.E'nin cevap vermemesi üzerine polis ekipleri operasyon için çalışma başlattı.

Özel harekat polisleri de daireye girerek şüpheliyi yakaladı.

Vücudunun farklı bölgelerinden kendisini yaraladığı belirlenen şüpheli, tedavi edilmek üzere İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan anne ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA