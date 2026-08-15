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TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti

TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinde geniş kapsamlı görev değişimi yaşandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan toplam 205 general ve amiral yeni görev yerlerine atandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) üst düzey komuta kademesine ilişkin yeni görev dağılımı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan 205 general ve amiral farklı görevlere atandı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Gültekin Yaralı 2'nci Ordu Komutanlığına, MSÜ Rektör Yardımcısı Korgeneral Burhan Aktaş 3'üncü Ordu Komutanlığına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç Genelkurmay Başkanlığı emrine, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına getirildi. 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Koramiral Mustafa Kaya Donanma Komutan Yardımcılığına, Koramiral Rafet Oktar Amfibi Kolordu Komutanlığına, Koramiral Ramazan Özoğul Kuzey Deniz Saha Komutanlığına, Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ise Güney Deniz Saha Komutanlığına getirildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Orgeneral Erdoğan Gür Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Yaşar Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Ergün Dinç Hava Eğitim Komutanlığına atandı.

Tümgeneral Vedat Öncel 2'nci Ana Jet Üs ve UA Uçuş Eğitim Okul Komutanı, Tuğgeneral Esat Çetin ise 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı oldu.

Atamaların tamamı şu şekilde; 

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
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