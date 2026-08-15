Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. Süleymancılar cemaatinin ana merkezi olarak bilinen Ümraniye'deki adrese polis ekipleri tarafından kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in yönettiği suç örgütüne yönelik 17 ilde düzenlenen dev operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.
SORUŞTURMAYLA BAĞLANTILI EVRAKLARI İMHA ETTİLER
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Süleymancılar cemaatinin merkezi olarak bilinen adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine başsavcılık düğmeye bastı.
İhbar üzerine adreste arama kararı verildi. Harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese kapsamlı bir operasyon düzenledi.
PARÇALANAN EVRAKLARA EL KONULDU
Adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğu öğrenildi.
OPERASYONDAN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER
Emniyet ekiplerinin düzenlediği baskında çok sayıda siyah çöp poşeti ele geçirilirken, kiplerin incelediği bu poşetlerde imha edilmiş kağıt parçaları bulundu. Bunların ise örgüt ve operasyonla bağlantılı evraklar olduğu değerlendirildi.
Görüntülerde, imha edilen evraklar arasında bir takım fotoğraflar olduğu da görüldü.