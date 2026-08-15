Haberler

Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler Haber Videosunu İzle
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. Süleymancılar cemaatinin ana merkezi olarak bilinen Ümraniye'deki adrese polis ekipleri tarafından kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in yönettiği suç örgütüne yönelik 17 ilde düzenlenen dev operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMAYLA BAĞLANTILI EVRAKLARI İMHA ETTİLER

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Süleymancılar cemaatinin merkezi olarak bilinen adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine başsavcılık düğmeye bastı.

İhbar üzerine adreste arama kararı verildi. Harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese kapsamlı bir operasyon düzenledi. 

PARÇALANAN EVRAKLARA EL KONULDU

Adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğu öğrenildi.

OPERASYONDAN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER

Emniyet ekiplerinin düzenlediği baskında çok sayıda siyah çöp poşeti ele geçirilirken, kiplerin incelediği bu poşetlerde imha edilmiş kağıt parçaları bulundu. Bunların ise örgüt ve operasyonla bağlantılı evraklar olduğu değerlendirildi.

Görüntülerde, imha edilen evraklar arasında bir takım fotoğraflar olduğu da görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Türkeş'in kızından olay sözler: Babam hayatta olsa...

Türkeş'in kızından olay sözler: Babam hayatta olsa...

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarısenar sar:

Oy vermeyen herkes terörist olmak zorunda mı?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Menteş:

ne alaka

yanıt9
yanıt1
Haber Yorumları5scvqzjmnf:

madem suzsuz olduğunu söylüyorsun niye dedil yok ediyorlar. her zerreyi siyasete bağlama hastalığından kurtulun

yanıt12
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet bal:

Senar aklın başındamı iyi izliyormusun bunları ne saçmalıyorsun

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıufo:

Mecburen yapıyorlar çünkü ülkede hukuk yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet bal:

UFO çüüüüüüüşşşşşşş demek lazım ama değmez

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıserdar sabah:

Örgüt dağda.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

Eski CHP'li siyasetçinin damadıydı! Ünlü şarkıcı ikinci kez evlendi

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor

Süleymancılar'ın merkezine baskın

Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi

Erden Timur'un gözlerini parlatan cümle
Barış Alper'in neden ıslıklandığı ortaya çıktı

Yok artık Barış! Yaptığını görenler hayret ediyor!
Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti

Korkunç kaza! Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...