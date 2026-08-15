Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in yönettiği suç örgütüne yönelik 17 ilde düzenlenen dev operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMAYLA BAĞLANTILI EVRAKLARI İMHA ETTİLER

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Süleymancılar cemaatinin merkezi olarak bilinen adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine başsavcılık düğmeye bastı.

İhbar üzerine adreste arama kararı verildi. Harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese kapsamlı bir operasyon düzenledi.

PARÇALANAN EVRAKLARA EL KONULDU

Adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğu öğrenildi.

OPERASYONDAN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER

Emniyet ekiplerinin düzenlediği baskında çok sayıda siyah çöp poşeti ele geçirilirken, kiplerin incelediği bu poşetlerde imha edilmiş kağıt parçaları bulundu. Bunların ise örgüt ve operasyonla bağlantılı evraklar olduğu değerlendirildi.

Görüntülerde, imha edilen evraklar arasında bir takım fotoğraflar olduğu da görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı