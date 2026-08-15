Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anları yeniden olay oldu: Ayyüce Türkeş o görüntülere cevap verdi

Haberler.com stüdyosunda Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe’nin konuğu olan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile kameralara yansıyan samimi görüntüleri hakkında konuştu.

ÇOK SERT ELEŞTİRİNCE O GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Terörsüz Türkiye” süreci için hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen çerçeve yasanın oylandığı gün ve süreç boyunca çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Dervişoğlu’nun sürece ilişkin eleştirilerinin ardından geçtiğimiz sene TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda, DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile olan samimi görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

AYYÜCE TÜRKEŞ “SAMİMİ” ANLAR HAKKINDA KONUŞTU

Haberler.com stüdyosunda Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe’nin konuğu olan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, yeniden dolaşıma sokulan ve ülke gündemine oturan o samimi anlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun hem geçmişiyle hem de şu andaki duruşuyla, konuşmalarıyla ne olduğu ortada olan bir kişi olduğunun ifade ederek, şunları söyledi:

“O görüntü Meclis’in 23 Nisan resepsiyonunda çekilmiş bir görüntüdür. Hepimiz o resepsiyondaydık. Bu tarihe kadar yani o geçen sene 23 Nisan'da sanıyorsam, o tarihe kadar DEM Partili hiçbir vekil zaten DEM Partili vekiller Meclis’in rozetini, milletvekili rozetini yakalarına takmıyorlar.

Niye? Üzerinde Ayyıldız olduğu için. İstiklal Marşı'nı okumuyorlar. Bunlar zaten kamuoyunun bilgisinde. Ve hiçbir öyle işte milli bayramlarda Meclis resepsiyon verdiği zaman hiçbirine katılmıyorlar. Ta ki o ana kadar. Bizim Sayın Genel Başkanımız, Grup Başkan vekilliği de var.

“ÇARPITILMIŞ GÖRÜNTÜ

Sayın Genel Başkanımızın o görüntüsü bir defa çarpıtılmış görüntüdür. O resepsiyonda ayaküstü orada bir ne diyeyim ona kinayeli bir şeyin konuşmanın çarptırılmış bir görüntüsüdür.

Şimdi onu o kadar gündeme getirenlere biz şunu soruyoruz; acaba onu gündeme getirenler neden bebek katilini Meclis’e çağıran, onu başbuğ Alparslan Türkeş'in ebedi istirahatgâhında “kurucu önder” ilan edene ağzını açıp tek kelime söylemiyor?

PKK'lı teröristleri affetmek için kendini parçalayanlara, PKK'lı teröristlere af çıktı diye mecliste zılgıt atan, PKK işareti yapanlarla sarmaş doluş olup boy boy resim çektirenlere niye kimse bir şey söylemiyor?

Bizim sayın vekilimiz Selçuk Türkoğlu bizim şerhimizde 7500 şehidimizin adını okuyup meclise şerh düşmeye kalktığında hepsi niye orayı terk ediyor o şehitlerin adını duymaya dayanamıyor da buna kimse tepki göstermiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com