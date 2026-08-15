Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

Pop müziğin sevilen ismi Gökhan Özen, bir süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı Naz Canbaz ile hayatını birleştirdi. Özel yaşamını kapalı kapılar ardında sürdürmeyi tercih eden 46 yaşındaki şarkıcı, mutlu haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeledi.

"GERİSİ SADECE DETAY"

Sade bir törenle dünyaevine giren Özen, sosyal medyadaki duygusal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması... Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti… Gerisi sadece detay. Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi hâliyle yapmak istedik; şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan; aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler."

AŞKLARINI 2025'TE İLAN ETMİŞLERDİ

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çift, birlikteliklerini ilk kez Ağustos 2025'te paylaştıkları bir fotoğrafla duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulunan ünlü şarkıcı, o anları "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür" notuyla takipçilerine aktarmıştı.

İKİNCİ EVLİLİĞİ OLDU

Gökhan Özen, ilk evliliğini 2010 yılında eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile yapmış, çift 2016 yılında yollarını tek celsede ayırmıştı. Özen'in bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kız çocuğu bulunuyor.