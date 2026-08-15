İstanbul ve Azerbaycan polisinin operasyonunda aranan firari şüpheli Bakü’de yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Azerbaycan polisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda, uluslararası boyut kazanan operasyonda aranan Ö.A.K.'nin yeri tespit edildi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Ö.A.K.'nin, iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs olaylarına karışan ve bu suçlardan tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında izine ulaşılan şüphelinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunduğu tespit edildi.

BAKÜ'DE KISKIVRAK YAKALANDI

Hakkında "kasten adam öldürme", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile iki ayrı "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.A.K., Azerbaycan Polisi tarafından Bakü'de yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi.

SINIR ÖTESİ MÜCADELE VURGUSU

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarına karşı mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bakanlık açıklamasında operasyonda görev alan KOM Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve diğer ekipler tebrik edilirken, iş birliği nedeniyle Azerbaycan Polisi'ne teşekkür edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Kaynak: Haberler.com