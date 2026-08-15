İstanbul, Ankara ve İzmir dahil altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında önemli terfi ve görev değişiklikleri yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığında 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltilirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Diyarbakır dahil birçok ilde jandarma komutanları değişti.

JANDARMADA 25 İSİM TERFİ ETTİ

30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Tümgeneral Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe yükseltilirken, Tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneral oldu.

Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz ise tuğgeneralliğe terfi etti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KOMUTANLAR DEĞİŞTİ

Kararla birlikte önemli il jandarma komutanlıklarında da görev değişikliğine gidildi.

Buna göre;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral İdris Tataroğlu,

Ankara İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Tarık Hekimoğlu,

İzmir İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Halil Şen,

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Cengiz Yıldız,

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Ali Gemalmaz atandı.

Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ise Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevine getirildi.

Öte yandan Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzelin de aralarında bulunduğu bazı üst düzey komutanlar Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

SAHİL GÜVENLİK'TE ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİK

Sahil Güvenlik Komutanlığında da rütbe ve görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Koramiral Cengiz Fitoz, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı (İntibak) görevine getirilirken, Tuğamiral Gökmen Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına, Tuğamiral Alpaslan Baysal Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına atandı.

Tuğamiral Önder Göksel ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Başkanı olarak görevlendirildi.

Kararlarla birlikte Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının üst yönetiminde yeni görev dağılımı oluşturulurken, terfi kararlarının 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.