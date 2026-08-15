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Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı

Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı
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Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, transfer iddialarıyla ilgili soruya "Ben işime bakacağım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz" yanıtını verdi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna son 4 yılın şampiyonu olarak giren Galatasaray, ilk hafta karşılaşmasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların iki golünü de kaydeden Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Zor bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Osimhen, "Bu tür rakipler zor oluyor. Öyle de oldu. Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM"

Sezonun zorlu geçeceğini vurgulayan Nijeryalı yıldız, Galatasaray için mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi. Osimhen, "Zor bir sezon olacak. Takım da farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu uyandırma olarak önemli bir maçtı. Oyuncular için de uyandırma oldu. Sahada her şeyimizi vermeliyiz. Taraftarımız inanılmaz bir enerji veriyor, bizi hep destekliyor. Karşılığını vermemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi öncesi momentum kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

TRANSFER SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Victor Osimhen'e karşılaşmanın ardından geleceği ve transfer iddiaları da soruldu. Nijeryalı golcünün verdiği yanıt ise dikkat çekti. Osimhen, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in geleceğine ilişkin net bir ifade kullanmayarak "Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz" demesi, transfer konusunda kapıyı tamamen kapatmaması şeklinde yorumlandı.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
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