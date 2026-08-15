Mersin'de Aile Tartışması Yangınla Bitti: Şüpheli Gözaltında

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışıp, evini yakan A.S., gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Bahşiş Mahallesi Nihat Oğuz Bor Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan A.S., öfkeyle evi ateşe verip kaçtı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde çıkan yangını tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü. Kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı