Haberler

Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4 aylık hamile olduğu iddia edilen Ece Seçkin, hamilelik iddialarını doğrulamazken herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığının açıklandığı süreçte konserlerini iptal ederek sahne çalışmalarına bir süre ara verdi.

2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin'in 4 aylık hamile olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Seçkin'in doktorunun da uçakla seyahat etmesini uygun bulmadığı gündeme gelmişti.

Hamilelik iddiasını doğrulamayan Ece Seçkin'den hayranlarını üzen bir karar geldi. Ünlü şarkıcının konserlerini peş peşe iptal ettiği ve sahne çalışmalarına bir süre ara vereceği açıklandı.

SAĞLIK SORUNUNUN OLMADIĞI AÇIKLANDI

Sanatçının konserlerinin iptal edildiğinin duyurulduğu açıklamada, Ece Seçkin'in herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı özellikle belirtildi.

Açıklamada, "Sanatçımızın herhangi bir sağlık sorunu bulunmamakta olup bu karar tamamen söz konusu dönemi en konforlu ve huzurlu şekilde geçirebilmesi amacıyla alınmıştır. Bu doğrultuda Ece Seçkin sahne çalışmalarına bir süre ara verecektir." ifadeleri kullanıldı.

ECE SEÇKİN'DEN KONSER AÇIKLAMASI

Ekibinin yaptığı açıklamayı kendi hesabından paylaşan Ece Seçkin de konserlere ara verme kararına ilişkin, "Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir show izlemeyi hak ettiği inancıyla %100'ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açıkhava konserlerimize bu senelik ara veriyoruz. Daha tempolu, daha güçlü ve dans dolu nice performanslarımızla buluşmak üzere. Anlayışınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı. Seçkin, açıklamasında hamilelik iddialarına ilişkin herhangi bir doğrulamada bulunmadı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Nihayet bı haber bulabildiler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! 'Bunlar insanı öldürür'

Millete fare pisliği yedirmişler!
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşları
Ronaldo ile Georgina'nın 'demir yumruk' sözleşmesi ortaya çıktı

Merak edilen o sözleşme ortaya çıktı
Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı

Dursun başkanın korktuğu başına geldi!