DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: 'Arkadaşlarımız, özgürlüklerinden artık bir saat bile mahrum kalmamalıdır'

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Arkadaşlarımız, çerçeve yasanın TBMM'den büyük bir destekle çıkmış olmasının çok değerli olduğunu, yasanın uygulanması için tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirttiler" denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı Edirne Cezaevi'nde bugün ziyaret etti. Heyetten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arkadaşlarımızın morali yüksekti, herkese selamları vardı. Süreci, cezaevi koşullarının elverdiği ölçüde yakından takip ettiklerini söylediler. Görüşmede arkadaşlarımıza çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşama hakkında bilgi verdik, onların değerlendirme ve önerilerini aldık.

Arkadaşlarımız, çerçeve yasanın TBMM'den büyük bir destekle çıkmış olmasının çok değerli olduğunu, yasanın uygulanması için tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirttiler. Sürecin sağlıklı işleyebilmesi açısından herkesin katkı sunmasının büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptılar.

Her zaman ifade ettiğimiz üzere arkadaşlarımız, özgürlüklerinden artık bir saat bile mahrum kalmamalıdır. Bu hem adaletin hem de sürecin doğasının gereğidir. Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin yıllardır maruz kaldığı bu hukuksuzluğun giderilmesi, hele de çerçeve yasanın kapısını araladığı bu yeni dönemde, hepimizin ihtiyacı olan barış ve demokrasinin tesis edilmesine önemli bir katkı sunacaktır."

Kaynak: ANKA