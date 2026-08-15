Sinan Burhan: Laiklik üzerinden dindarları dövmekten vazgeçin

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, Tv100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu canlı yayın programına konuk oldu.

DEVLETE ALTERNATİF YAPI OLMAZ”

Burhan, yayında konuk olarak bulunan Gazeteci Barış Yarkadaş’ın “Laiklik” üzerinden “toptancı bir yaklaşım” sergilediğini belirterek buna katılmadığını ifade etti.

Sinan Burhan, yayından ilgili kısmı kendi sosyal medya hesabından, “Devlete alternatif yapı olmaz. Ancak laiklik üzerinden cemaat ve tarikatlara düşmanlık yapamazsınız” notuyla da paylaştı.

“LAİKLİK ÜZERİNDEN DİNDARLARI DÖVMEKTEN VAZGEÇİN”

Gazeteci Sinan Burhan, Barış Yarkadaş’a hitaben yaptığı eleştirisinde, "Şimdi Barış Yarkadaş'ın toptancı yaklaşımına katılmıyorum. Yıllardır laikliği katı bir biçimde uyguladıkları için bu memlekette dindarlarla devleti kavga ettirdiler. Kur'an kurslarıyla devletin arasını açtılar. Başörtüsüyle devletin arasını açtılar. Halbuki bugün başörtüsü serbest oldu Türkiye'de ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bakın herkes özgürce konuşuyor. Yani bu laiklik üzerinden dindarları, Kur'an kurslarını dövmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com