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Sinan Burhan: Laiklik üzerinden dindarları dövmekten vazgeçin

Sinan Burhan: Laiklik üzerinden dindarları dövmekten vazgeçin Haber Videosunu İzle
Sinan Burhan: Laiklik üzerinden dindarları dövmekten vazgeçin
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Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, konuk olduğu televizyon programında Gazeteci Barış Yarkadaş’a, “laiklik üzerinden cemaat ve tarikatlara düşmanlık yapılmasına” tepki gösterdi. Burhan, “Laiklik üzerinden dindarları, Kur'an kurslarını dövmekten vazgeçin” dedi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, Tv100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu canlı yayın programına konuk oldu.

DEVLETE ALTERNATİF YAPI OLMAZ”

Burhan, yayında konuk olarak bulunan Gazeteci Barış Yarkadaş’ın “Laiklik” üzerinden “toptancı bir yaklaşım” sergilediğini belirterek buna katılmadığını ifade etti.

Sinan Burhan, yayından ilgili kısmı kendi sosyal medya hesabından, “Devlete alternatif yapı olmaz. Ancak laiklik üzerinden cemaat ve tarikatlara düşmanlık yapamazsınız” notuyla da paylaştı.

“LAİKLİK ÜZERİNDEN DİNDARLARI DÖVMEKTEN VAZGEÇİN”

Gazeteci Sinan Burhan, Barış Yarkadaş’a hitaben yaptığı eleştirisinde, "Şimdi Barış Yarkadaş'ın toptancı yaklaşımına katılmıyorum. Yıllardır laikliği katı bir biçimde uyguladıkları için bu memlekette dindarlarla devleti kavga ettirdiler. Kur'an kurslarıyla devletin arasını açtılar. Başörtüsüyle devletin arasını açtılar. Halbuki bugün başörtüsü serbest oldu Türkiye'de ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bakın herkes özgürce konuşuyor. Yani bu laiklik üzerinden dindarları, Kur'an kurslarını dövmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben sadece İslam dinini suistimal edip milletin vergileriyle hz Ömer gibi değil audilerle dolaşını gördüm bende şahadet getiriyor namaz kılıp oruç tutuyorum hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanefinin hayatını görüşlerini okuyun araştırın dindar olduğunu söyleyenlerin yaşamıyla onun görüşleri hakkında ne kadar benzerlikler bulacaksınız.

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Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Sinan onlardan zoruna girmis ..istifaaa Sinan

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