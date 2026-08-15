Michigan'da 5 kişiyi öldüren saldırgan ölü bulundu

ABD'nin Michigan eyaletinde 5 kişiyi silahla öldüren saldırgan, arama çalışmaları sırasında ölü bulundu.

ABD'nin Michigan eyaletinde polis, ihbar üzerine yerel saatle 11.40 civarında Missaukee County'deki bir eve geldi. Olay yerinde 3 kişi ölü, 1 kişinin ise yaralı olarak bulundu. Şüpheli 39 yaşındaki Chad Hickman polis ekipleri olay yerine gelmeden önce kaçarken, polis geniş çaplı arama başlattı. Şüpheliyi arama çalışmaları sırasında ikinci bir evde başka biri daha ölü olarak bulundu. Polis, Hickman'in aracını Whitlock Gölü yakınlarındaki ormanlık bir alanda buldu ve Hickman ile birlikte başka bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Polis Ashley Miller, "Bu durum bölgemiz için yürek burkan, soruşturmaya katılanlar için ise zorlu bir durum" dedi.

Polis, hayatını kaybedenlerin isimlerini, yaşlarını veya cinsiyetlerini açıklamazken, yakınlarına haber verme işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı