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2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor

2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
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Galatasaray'ın sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri Marcos Felipe oldu. Çorum FK'nın tecrübeli kalecisi, kalesinde 2 gol görmesine rağmen yaptığı 11 kurtarışla takımının RAMS Park'tan 1 puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ve 4 gole sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada Çorum FK adına öne çıkan isimlerden biri kaleci Marcos Felipe oldu.

TAM 11 KURTARIŞ YAPTI

Marcos Felipe, Galatasaray karşısında kalesinde 2 gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Tecrübeli file bekçisi, karşılaşma boyunca 11 kurtarışa imza attı. Felipe, özellikle Çorum FK'nın 2-1 önde olduğu bölümde yaptığı kritik müdahalelerle takımının üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.

SANE'YE GEÇİT VERMEDİ

Galatasaray'ın baskısını artırdığı 64. dakikada Leroy Sane, ceza yayı civarından sert bir şut çıkardı. Marcos Felipe sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi ve Galatasaray'ın beraberlik golüne izin vermedi.

ABDÜLKERİM'İ DE DURDURDU

Aynı dakika içerisinde Galatasaray'ın kullandığı kornerin ardından ceza sahasında karambol yaşandı. Top, altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın önünde kaldı. Abdülkerim'in sert şutunda bir kez daha gole izin vermeyen Marcos Felipe, kısa süre içerisinde yaptığı iki kritik kurtarışla ön plana çıktı. Galatasaray karşısında toplam 11 kurtarış yapan Felipe'nin performansı futbolseverlerden de beğeni topladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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