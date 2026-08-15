2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ve 4 gole sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada Çorum FK adına öne çıkan isimlerden biri kaleci Marcos Felipe oldu.

TAM 11 KURTARIŞ YAPTI

Marcos Felipe, Galatasaray karşısında kalesinde 2 gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Tecrübeli file bekçisi, karşılaşma boyunca 11 kurtarışa imza attı. Felipe, özellikle Çorum FK'nın 2-1 önde olduğu bölümde yaptığı kritik müdahalelerle takımının üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.