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Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü
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Kocaeli Dilovası'nda Tavşancıl Sahili'nde 11 Ağustos'ta çıkan kavgada Mert Kütükçü, M.Ö. tarafından 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan M.Ö., R.Y. ve V.U., mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Mert Kütükçü (33), sahilde çıkan kavgada M.Ö. tarafından 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan M.Ö. ile R.Y. ve V.U., tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos günü Dilovası ilçesindeki Tavşancıl Sahili'nde meydana geldi. Mert Kütükçü, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada M.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun 17 yerinden bıçaklanan Kütükçü, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi M.Ö. ile R.Y. ve V.U. düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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