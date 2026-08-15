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Trump'tan Kim Jong Un'a Dostluk Mesajı

Trump'tan Kim Jong Un'a Dostluk Mesajı
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderli Kim Jong Un ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderli Kim Jong Un ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, Kim Jong Un ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu

Trump, Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirerek, Kuzey-Güney Kore adasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD lideri olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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