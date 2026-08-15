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Fenerbahçe'den ayrıldı, ilk maçında eski takımına duvar ördü

Fenerbahçe'den ayrıldı, ilk maçında eski takımına duvar ördü
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Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan İrfan Can Eğribayat, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta eski takımına rakip oldu. Tecrübeli kaleci, Fenerbahçe karşısında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin en dikkat çeken isimlerinden biri, Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan İrfan Can Eğribayat oldu. Yeni takımındaki ilk resmi maçına çıkan İrfan Can, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı Gençlerbirliği'nin kalesini korudu.

62 DAKİKADA 6 KURTARIŞ

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe hücumcularına karşı yaptığı kurtarışlarla öne çıktı. Tecrübeli file bekçisi, karşılaşmanın ilk 62 dakikalık bölümünde tam 6 kurtarışa imza attı.

Eski takımına karşı ilk maçına çıkan İrfan Can'ın Fenerbahçe'nin tehlikeli pozisyonlarında yaptığı kurtarışlar performansının öne çıkan anları oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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