Ukrayna Komutanından Şehit Denizciye 'Hak Etti' Mesajı

Rusya'dan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı geminin Novorossiysk açıklarında dron saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybeden Savaş Çakar'ın kardeşi gazeteci Abbas Çakar'ın kaleme aldığı köşe yazısına Ukrayna tarafından yanıt geldi. Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'nin resmi e-posta adresinden gönderdiği mesajda Çakar'ın ağabeyi için, "Hak ettiğini aldı" ifadelerini kullandı.

21 Temmuz tarihinde Rusya'nın Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan, Türk bayraklı ve silahsız kuru yük gemisi MV Reyhan Sarı, Novorossiysk açıklarında Ukrayna'ya ait dronlarla saldırıya uğradı. Saldırıda makine dairesinde görev yapan 54 yaşındaki deniz emekçisi Savaş Çakar hayatını kaybederken, 2 mürettebat da yaralandı. Çakar'ın kardeşi, Kocaeli Gündem Genel Yayın Yönetmeni Abbas Çakar, ağabeyinin ölümünün ardından saldırının sorumlularının hesap vermesi çağrısıyla iki ayrı köşe yazısı kaleme aldı. Çakar, son yazısında yetkililere yönelik çağrısının ardından Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'nin kendisine doğrudan yanıt verdiğini açıkladı. Çakar'ın aktardığına göre Brovdi, Ukrayna devletinin resmi hesabı üzerinden gönderdiği e-postada, "Kardeşiniz bu yolu bilinçli olarak seçti. Yaptıkları, Rusya Federasyonu'nun zenginleşmesine katkıda bulundu ve hak ettiğini aldı" ifadelerini kullandı

"Saldırıda kullanılan mühimmatlar Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı"

Yaşananları anlatan Abbas Çakar, "Tamamıyla ticarete yönelik taşıma yapan gemiler. Gemilere yapılan saldırılarda genellikle kullanılan mühimmatların da Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olan ve savaş suçuna giren ağır mühimmatlardan olduğunu öğrendik. Bu süreçte acımızı yaşadık, cenazemizi toprağa verdik" dedi.

'Hak ettiğini buldu' diye mesaj atmış

Yaşadığı acıyla içini dökmek için yazı kaleme aldığını dile getiren Abbas Çakar, "2 gün önce yazıma yapılan yorum ve e-posta önüme düştü. Kontrol ettiğimde bunun Ukrayna'nın askeri tarafına ait resmi bir e-posta hesabı olduğunu öğrendim. Başındaki ismi de kontrol ettiğimde, bu insansız hava araçlarının komutanı olduğunu öğrendim. Kendisi atmış olduğu bu savaş suçu sayılan eylemi, tamamıyla bu katliamı savunur nitelikte; 'Hak ettiğini buldu' diye mesaj atmıştı. İçimde zaten öfke vardı; gelen bu e-postadan sonra ise öfkem ikiye katlandı" diye konuştu.

"Benim acım var ama acımdan daha çok ağır basan öfkem var ve bu öfke dinmek bilmiyor"

Çakar, "Aylardır bu tür savaş suçunu işleyen, bu işi savaş değil de oyun sanan kişi tutmuş bana mail atmış. Bir ülkenin üst rütbeli komutanı devletin resmi e-posta adresinden bu şekilde yorum yaparak, acı yaşayan insana, 'Hak ettiğini buldu, hak ettiğini aldı' gibi kelime etmesini bekleyebilir misiniz? Böyle bir şey olamaz. Zaten bu insanın ne kadar vasıfsız olduğu buradan da ortaya çıkıyor. Kesinlikle kabul edilemez. Bu durum içimdeki öfkeyi körüklüyor. Benim acım var ama acımdan daha çok ağır basan öfkem var ve bu öfke dinmek bilmiyor. Ta ki bu kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılıp gerekli sonuçlar alınana kadar. Bana çoğu kişi diyor ki: 'Akıntıya karşı kürek çekiyorsun.' Ben bir can kaybetmişim. Bu saatten sonra da bu canın peşine her yerde düşeceğim. Karındaşım gitmiş, ciğerim gitmiş, haksız bir şekilde toprağa vermişim. Yüzünü son bir kez görememişim. Gittiğinde aylarca görememişim. İki tane çocuğu var, birisi özel birey" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı