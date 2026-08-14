Mazıdağı'nda trafik kazası: 2 ölü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mazıdağı'na bağlı Evciler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı