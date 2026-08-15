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Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı. İneğine kavuşan sahibi Fatma Beşaltı, itfaiye ekiplerine sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı ve 'Sizlere kurban olayım, Allah razı olsun' dedi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılırken sahibi, itfaiye ekiplerine sarılıp gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ineğinin kuyuya düştüğünü gören sahibi Fatma Beşaltı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kuyudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, ineği vinç yardımıyla kuyudan çıkardı. Sağ olarak kurtarılan ineğine kavuşan Beşaltı, büyük sevinç yaşadı.

İneğinin kurtarılmasının ardından itfaiye ekiplerine sarılan Fatma Beşaltı, "Sizlere kurban olayım, Allah razı olsun" diyerek gözyaşı döktü. Fatma Beşaltı'nın itfaiye ekiplerine sarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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