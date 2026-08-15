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Düzce'de Doktor Viyadük Altında Ölü Bulundu

Düzce'de Doktor Viyadük Altında Ölü Bulundu
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Düzce’de Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Dr. Erkut Karaca Anadolu Otoyolu 1. viyadük altında ölü olarak bulundu.

Düzce'de Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Dr. Erkut Karaca Anadolu Otoyolu 1. viyadük altında ölü olarak bulundu.

Düzce'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzman doktoru olarak görev yapan Erkut Karaca'ya ait 81 EK otomobil Anadolu Otoyolu Düzce geçişi 1. viyadükler mevki otoyol üzerinde park olduğunu gören vatandaşlar çevrede araştırma yaptılar. Vatandaşlar viyadük altında Karaca'nın hareketsiz yattığını tespit etti. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler Erkut Karaca'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karaca'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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