Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, takım antrenmanında dikkat çeken bir gole imza attı. Yıldız futbolcu, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu kalenin tam 90 olarak tabir edilen köşesine gönderdi.

ŞUTUN HIZI DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta topun ulaştığı hız da dikkat çeken detaylardan biri oldu. Milli yıldızın antrenmanda kaydettiği golün görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.