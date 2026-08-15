Gaziantep'te engelli genç kıza istismara 5 tutuklama

Gaziantep'te işitme ve konuşma engelli genç kıza cinsel istismar iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Olay, önceki gün Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işitme ve konuşma engelli S.P. (24) aracına bindiği bir şahıs tarafından kaçırılarak bilinmeyen bir adrese götürüldü. Genç kıza, götürüldüğü adreste boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edilen M.T. (28), S.B. (26), M.Ş.E. (24) ve F.R. (17) isimli şahıslar tarafından cinsel istismarda bulunulduğu öne sürüldü. Daha sonra serbest bırakılan genç kız, yaşananları ailesine anlattı.

5 şüpheli yakalandı, olayı duyan vatandaşlar karakol önüne koştu

İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen 5 şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar emniyete götürülürken bu sırada karakol önünde toplanan genç kızın ailesi ile yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.

Adli muayenede istismar bulgusu tespit edildi

Genç kıza yapılan adli muayenelerde cinsel istismar bulgularına rastlandığı belirlendi. Şüphelilerden bazılarının ifadelerinde suçunu itiraf ettikleri bazılarının ise herhangi bir istismarda bulunmadıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

5 şüpheli, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.T. (28), S.B. (26), M.Ş.E. (24), S.Ç.Ç. (17) ve F.R. (17) isimli 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı