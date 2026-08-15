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Orkun Kökçü ile taraftarlar arasında samimi diyalog

Orkun Kökçü ile taraftarlar arasında samimi diyalog Haber Videosunu İzle
Orkun Kökçü ile taraftarlar arasında samimi diyalog
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Beşiktaşlı bir taraftar ile Orkun Kökçü arasında geçen diyalog dikkat çekti. Taraftar, yeni transferleri motive etmek için üçlüye çağıracaklarını belirterek Orkun Kökçü'ye, "Ama baş tacımız sensin, sakın alınma" dedi. Milli futbolcu ise "Biliyorum, sıkıntı yok" yanıtını verdi.

Beşiktaşlı bir taraftar ile Orkun Kökçü arasında geçen diyalog dikkat çekti. 

"SAKIN ALINMA, BAŞ TACIMIZ SENSİN"

Beşiktaşlı bir taraftar, Orkun Kökçü ile karşılaştığı sırada yeni gelen futbolcularla ilgili konuştu. Taraftar, Kökçü'ye, "Yeni adamlar geldi, üçlüye çağıracağız motive etmek için ama baş tacımız sensin, sakın alınma!" ifadelerini kullandı.

ORKUN'DAN KISA YANIT

Taraftarın sözlerini dinleyen Orkun Kökçü ise herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Biliyorum, sıkıntı yok." yanıtını verdi.

Hamza Temur
Hamza Temur
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