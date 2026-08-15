Orkun Kökçü ile taraftarlar arasında samimi diyalog

Beşiktaşlı bir taraftar ile Orkun Kökçü arasında geçen diyalog dikkat çekti.

"SAKIN ALINMA, BAŞ TACIMIZ SENSİN"

Beşiktaşlı bir taraftar, Orkun Kökçü ile karşılaştığı sırada yeni gelen futbolcularla ilgili konuştu. Taraftar, Kökçü'ye, "Yeni adamlar geldi, üçlüye çağıracağız motive etmek için ama baş tacımız sensin, sakın alınma!" ifadelerini kullandı.

ORKUN'DAN KISA YANIT

Taraftarın sözlerini dinleyen Orkun Kökçü ise herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Biliyorum, sıkıntı yok." yanıtını verdi.