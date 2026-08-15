Haberler

Beyoğlu'nda uyuşturucu etkisindeki şahıs intihar girişiminde bulundu

Beyoğlu'nda uyuşturucu etkisindeki şahıs intihar girişiminde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda uyuşturucu etkisindeki bir kişi binaya tırmanarak intihar girişiminde bulundu. İkna çalışmaları sırasında dengesini kaybeden şahıs, itfaiyenin hava minderine düşerek kurtuldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, binanın dış cephesine tırmanarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin ikna çalışmaları sırasında dengesini kaybeden şahıs, itfaiye ekiplerinin açtığı hava minderine düştü.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs binanın dış cephesinden tırmanarak elektrik tellerinin üzerinde durarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çalışmaları esnasında binaya tırmanmaya çalışan kişi dengesini kaybederek itfaiye ekiplerinin açtığı mindere düştü. Mindere düşen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İntihar girişiminde bulunan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şahsın elektrik telleri üzerinde durduğu ve daha sonra binaya tırmanmaya çalıştığı esnada itfaiyenin açtığı mindere düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz

Bu mesaj kime? CHP'li Tekin'den çok konuşulacak ittifak çıkışı

Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu

Ülkeyi şoke eden saldırı! Polis her adreste cansız bedenler buldu
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk

Bu görüntüyü Türkeş'in kızına sorduk
Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Yatalak eşini canice katletti